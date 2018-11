Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.VER: Verbund am 22.11. -3,56%, Volumen 106% normaler Tage , VLA: Valneva am 22.11. -3,43%, Volumen 96% normaler Tage , LNZ: Lenzing am 22.11. -3,07%, Volumen 55% normaler Tage , IIA: Immofinanz am 22.11. 0,78%, Volumen 61% normaler Tage , SBO: SBO am 22.11. 0,93%, Volumen 139% normaler Tage , FACC: FACC am 22.11. 3,54%, Volumen 52% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. FACC FACC 15.220 3.54% SBO SBO 65.350 0.93% Immofinanz IIA 20.660 0.78% Lenzing LNZ 79.000 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...