Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.TFW: Thorpe am 22.11. -13,74%, Volumen 639% normaler Tage , VOD: Vodafone am 22.11. -3,82%, Volumen 129% normaler Tage , ATRS: Atrium am 22.11. -3,34%, Volumen 203% normaler Tage , RYA: Ryanair am 22.11. 2,30%, Volumen 91% normaler Tage , BE: Beghelli am 22.11. 2,35%, Volumen 150% normaler Tage , SNH: Steinhoff am 22.11. 4,23%, Volumen 75% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. Steinhoff SNH 0.121 4.23% Beghelli BE 0.261 2.35% Ryanair RYA 12.240 2.30% Atrium ATRS ...

Den vollständigen Artikel lesen ...