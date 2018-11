Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.1COV: Covestro am 22.11. -3,82%, Volumen 155% normaler Tage , EOAN: E.ON am 22.11. -1,97%, Volumen 84% normaler Tage , BAS: BASF am 22.11. -1,82%, Volumen 95% normaler Tage , TKA_DE: ThyssenKrupp am 22.11. 0,37%, Volumen 88% normaler Tage , HEN3: Henkel am 22.11. 0,58%, Volumen 68% normaler Tage , FME: Fresenius Medical Care am 22.11. 1,82%, Volumen 100% normaler Tage , DAX: -0,94% Aktie Symbol SK Perf. Fresenius Medical Care FME 69.420 1.82% Henkel HEN3 99.980 0.58% ThyssenKrupp TKA_DE 16.200 0.37% ...

