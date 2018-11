Nach fünf Jahren Entspannung steigen die Gaspreise wieder an. Rund 1,8 Millionen Haushalte in Deutschland werden im nächsten Jahr eine höhere Gasrechnung erhalten, wie das Internet-Portal Check24 in München mitteilt. Bislang haben demnach 244 Gasversorger ihren Preis erhöht oder das spätestens zum Jahreswechsel angekündigt. Im Durchschnitt belaufen sich die Erhöhungen auf 8,4 Prozent. Für einen Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 20 000 Kilowattstunden bedeute das Mehrkosten von 111 Euro im Jahr.

Zur gleichen Tendenz - wenn auch im Detail mit anderen Daten - kommt das Vergleichsportal Verivox aus Heidelberg. Es hat 224 von insgesamt 710 Grundversorgern gefunden, die ihre Preise im Dezember und Januar um durchschnittlich 7,7 Prozent anheben. Ganz vereinzelt haben nach den Angaben beider Portale auch Unternehmen ihre Preise gesenkt. "Die Einkaufspreise für Erdgas sind zuletzt stark gestiegen", sagte Verivox-Energieexperte Mathias Köster-Niechziol. "Viele Versorger sehen sich deshalb gezwungen, die höheren Kosten an ihre Kunden weiterzugeben."/egi/DP/jha

