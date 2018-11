Das amerikanische Versorgungsunternehmen York Water Co. (ISIN: US9871841089, NYSE: YORW) wird eine Quartalsdividende von 0,1733 US-Dollar je Aktie ausschütten, eine Anhebung um 4 Prozent gegenüber dem Vorquartal (0,1666 US-Dollar). Dies ist die 592. Quartalsdividende in Folge, die das Unternehmen an die Investoren ausbezahlt. Die Dividende wurde mit der aktuellen Erhöhung 22 Jahre in Folge angehoben. Auf das Jahr gerechnet werden 0,6932 ...

