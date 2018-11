Andermatt - In Andermatt Reuss geht es in den kommenden Wochen an der Piazza Gottardo zügig voran: Nach einer intensiven Bauzeit werden das Hotel Radisson Blu Reussen und die Gotthard Residences Mitte Dezember eröffnet. Die Apartments des Hauses Alpenrose stehen kurz vor der Übergabe an die Eigentümer; das Restaurant «Biselli» im Erdgeschoss wird ebenfalls bis Mitte Dezember fertiggestellt.

Die erste Phase rund um die Piazza Gottardo steht kurz vor der Vollendung. Mit der Fertigstellung des Hotels Radisson Blu Reussen mit 179 Zimmern, den Gotthard Residences mit 65 Suiten und Apartments sowie des Apartmenthauses Alpenrose erhält Andermatt Reuss einen neuen Dorfcharakter und wird belebt.

Der Victorinox-Store ist bereits eröffnet, ein Mammut-Store in Zusammenarbeit mit Imholz Sport AG im Erdgeschoss des Hauses Edelweiss wird noch vor Weihnachten eröffnen. Der Innenausbau des Restaurant Biselli im Erdgeschoss des Hauses Alpenrose liegt ebenfalls im Zeitplan. Neben dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...