Italiens Schuldenkrise, Brexit-Folgen, Handelsstreit, Konjunktursorgen und Unternehmensrisiken drücken auf die Börsenstimmung. Im Dax dürfte es weiter turbulent zugehen. Wie sich Anleger dagegen wappnen.

Am besten geeignet für eine Absicherung gegen schwere Rückschläge sind Verkaufsoptionsscheine, Puts genannt. Puts sind spekulative Termingeschäfte, die bei kleinem Einsatz zu großen Wertveränderungen führen.

Die in der Tabelle ausgewählten Puts haben eine Basis von 11.000 Dax-Punkten. Das heißt: Am Ende der Laufzeit sind 100 der Scheine so viel in Euro wert, wie der Dax dann in Punkten unter 11.000 notiert. Steht der Index bei 9000, wären das 2000 Euro. Da sich 100 Scheine auf den Dax beziehen, ergäbe das pro Put 20 Euro Kurswert. Auf den anfänglichen Einsatz wären das 181 Prozent Gewinn bei 19 Prozent Verlust im Dax.

Der Put hat also eine Hebelwirkung von etwa neun. Für die Absicherung ist dieser Hebel entscheidend. Wer etwa ein Dax-Depot im Wert von ...

