Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Vapiano von 23 auf 7 Euro mehr als gedrittelt, die Einstufung aber auf "Equal Weight" belassen. Nach einer Gewinnwarnung und einer Kapitalerhöhung sei die Stimmung für die Aktien des Systemgastronomen am Boden, schrieb Analyst James Rowland Clark in einer am Freitag vorliegenden Studie. Einigen Investoren erscheine die Bewertung möglicherweise günstig. Die Risiken seien aber weiter hoch, sowohl operativ als auch mit Blick auf die finanzielle Lage, die wenig Raum für Fehler lasse./bek/la

Datum der Analyse: 23.11.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000A0WMNK9

