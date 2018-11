FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - RUHIG ERWARTET - Eine überschaubare Agenda und ein verkürzter Handel in den USA lassen am Freitag am deutschen Aktienmarkt einen ruhigen Verlauf erwarten. Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor der Eröffnung mit plus 0,06 Prozent auf 11 145 Punkten nur wenig verändert. In den Vereinigten Staaten findet nach dem Feiertag "Thanksgiving", an dem die Börsen geschlossen waren, an diesem Freitag nur ein verkürzter Handel statt.

USA: - FEIERTAG - Die US-Börsen waren am Donnerstag wegen des Feiertags "Thanksgiving" geschlossen.

ASIEN: - IM MINUS - Asiens Börsen geben am Freitag weitgehend ab. Chinas CSI 300 verliert 2,02 Prozent, Hongkongs Hang Seng liegt 0,68 Prozent tiefer. An Japans Börsen findet am heutigen Freitag kein Handel statt.

DAX 11.138,49 -0,94%

XDAX 11.153,65 -0,74%

EuroSTOXX 50 3.126,67 -0,86%

Stoxx50 2.881,82 -0,86%

DJIA 24.464,69 0,00% (Mittwoch)

S&P 500 2649,93 0,30% (Mittwoch)

NASDAQ 100 6.575,66 0,75% (Mittwoch)

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 162,62 0,06%

Bund-Future Settlement 162,62 0,00%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1412 0,06%

USD/Yen 112,86 -0,09%

Euro/Yen 128,80 -0,03%

ROHÖL:

Brent 61,87 -0,73 USD

WTI 53,24 -1,39 USD

