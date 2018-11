Der Euro ist am Freitag leicht im Kurs gestiegen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1410 Dollar und damit etwas mehr als am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,1403 Dollar festgesetzt.

Vor dem Wochenende stehen in Europa wie in den USA die Einkaufsmanagerindizes des Forschungsinstituts Markit auf dem Programm. Die Unternehmensumfrage gibt Hinweise auf die tatsächliche Wirtschaftsentwicklung. Angesichts bestehender Konjunktursorgen dürften die Indikatoren auf großes Interesse stoßen./bgf/fba

