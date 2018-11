Das Analysehaus Jefferies hat Renault von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 78 Euro belassen. Mit der Affäre um den Renault-Nissan-Chef Carlos Ghosn dürfte die Allianz der beiden Autohersteller neu justiert werden, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Franzosen dürften den Anteil an Nissan reduzieren - vermutlich unter 15 Prozent. Mit einem Verkauf von Nissan-Aktien an Nissan oder aber am Markt könne Renault den Bewertungsabschlag verringern und Mittel in Höhe von 6 bis 9 Milliarden Euro heben./bek/ag

Datum der Analyse: 23.11.2018

ISIN FR0000131906

AXC0047 2018-11-23/07:49