Mit dem VX 25 hat Rittal im Frühjahr den Nachfolger des bisherigen Großschranks TS 8 vorgestellt. Wie viele Schrankmeter haben sie eigentlich von diesem System draußen im Feld? Michael Schell: Wie viele Schränke heute noch in Gebrauch sind, wissen wir nicht genau, produziert haben wir seit der Markteinführung im Jahr 1999 etwas über 11 Millionen TS 8-Schränke. Offiziell abgekündigt ist dieser zum 15. Februar 2019. Dann endet die Aktivphase, bis zu der wir die Verfügbarkeit des Produkts und der Listenpreise garantieren. Natürlich wird die Produktion des TS 8 inklusive Komponenten an diesem Tag nicht sofort eingestellt. Da nehmen wir Rücksicht auf unsere Kunden, die ihre laufenden und geplanten Projekte noch abwickeln müssen. Das heißt, die Schränke werden nach wie vor weiter produziert? Michael Schell: Ja, aber der Bedarf an VX25-Schränken steigt und der Bedarf an TS 8-Schränken fällt kontinuierlich, so dass wir an einem heute noch nicht festgelegten Termin die Produktion in Europa einstellen werden. Da wir die Markteinführung unseres VX25-Systems für Asien und die USA erst zu einem späteren Zeitpunkt beginnen und wir dort lokal produzieren, wird es den TS8-Schrank dort noch etwas länger geben. Was waren denn die wesentlichen Impulse, einen neuen Großschrank zu entwickeln? Der TS 8 ist doch im Markt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...