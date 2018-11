TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die asiatischen Aktienmärkte zeigen sich zum Ende der Woche mehrheitlich mit Abgaben - belastet auch von Sorgen über schwache US-Einzelhandelsumsätze. Sydney kann sich jedoch behaupten. Feiertagsbedingt findet an der Börse in Japan kein Handel statt. Zudem kommen keine Impulse von den US-Börsen, da die Wall Street am Donnerstag aufgrund des Thanksgiving-Feiertages geschlossen hatte und zum Wochenschluss am so genannten "Black Friday" in den USA nur ein verkürzter Handel stattfindet. Vor diesem Hintergrund sprechen Marktteilnehmer von einem eher niedrigen Handelsvolumen.

Der "Black Friday" gilt in den USA als der inoffizielle Start in die Weihnachtssaison des Einzelhandels. Da ein großer Teil des US-Konsums durch Importe aus Asien gedeckt wird, ist dieser für den US-Einzelhandel eminent wichtige Tag auch in Asien Thema. Zuletzt hatte das Verbrauchervertrauen in den USA aber bereits deutliche Bremsspuren gezeigt, Anleger in Asien halten sich daher vor ersten Umsatzzahlen mit Aktieninvestitionen zurück. Für Zurückhaltung sorgen auch die im Tagesverlauf anstehenden Einkaufsmanagerindizes aus diversen Regionen der Welt. Denn sie dürften eine Abschwächung der globalen Konjunktur offenbaren.

In Hongkong zeigt sich der Hang-Seng-Index schwächer. Das Index-Schwergewicht Tencent gibt 1,4 Prozent nach, nachdem Meituan Dianping, in die das Internet-Unternehmen investiert ist, erstmals Geschäftszahlen seit dem Börsengang im September vorgelegt hat. Die Drittquartalszahlen des Anbieters eines Online-Bestellservices können den Markt nicht überzeugen. Die Aktien brechen 12 Prozent ein. Untern den niedrigen Ölpreisen leiden chinesische Energiewerte: CNOOC geben 0,5 Prozent nach, Petrochina verlieren 0,7 Prozent. Im chinesischen Kernland gibt der Schanghai-Composite 2,2 Prozent ab - auch belastet von dürftigen Erwartungen an den "Black Friday" in den USA.

Syndey behauptet - Kathmandu mit starken Umsatzzahlen

Die Börse in Sydney schloss mit einem Plus von 0,4 Prozent. Gestützt wurde der Index von Finanzwerten. ANZ stiegen um 2,3 Prozent. Die Aktien der vier größten australischen Banken legten in dieser Woche jeweils um bis zu 3 Prozent zu und dies, obwohl sich Bankenvertreter erneut einer Anhörung zum Fehlverhalten des Finanzsektor stellen mussten. Die Aktien des Sportartikelherstellers Kathmandu springen nach Vorlage von starken Umsatzzahlen um 12,9 Prozent nach oben. Der Umsatz stieg in den vergangenen 15 Wochen bei konstanten Wechselkursen um 8,4 Prozent. Wesfarmers erholen sich um 1,8 Prozent, nachdem der Konzern in dieser Woche die Supermarktkette Coles abgespalten hat. Die Citigroup stuft Wesfarmers in der Folge auf "Verkaufen" ab. Als Lieferland für US-Konsum spielt Australien als Produktionsstandort keine Rolle, daher hat der "Black Friday" Anleger hier eher kalt gelassen.

Der Kospi in Südkorea gibt 0,9 Prozent nach. Das Schwergewicht Samsung verliert 1 Prozent. Der südkoreanische Elektronikriese hat sich für Krebsfälle bei Arbeitern seiner Halbleiter- und LCD-Bildschirm-Fabriken entschuldigt. SK Hynix geben 0,6 Prozent nach.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.716,20 +0,44% -5,75% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) Feiertag Kospi (Seoul) 2.057,48 -0,60% -16,62% 07:00 Schanghai-Comp. 2.587,95 -2,17% -21,77% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 25.857,88 -0,62% -13,10% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.046,08 +0,15% -10,62% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.692,31 -0,20% -5,63% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 09:38 Uhr % YTD EUR/USD 1,1413 +0,1% 1,1405 1,1398 -5,0% EUR/JPY 128,82 -0,0% 128,83 128,75 -4,8% EUR/GBP 0,8867 +0,1% 0,8856 0,8921 -0,3% GBP/USD 1,2872 -0,1% 1,2878 1,2777 -4,8% USD/JPY 112,87 -0,1% 112,96 112,96 +0,2% USD/KRW 1130,22 -0,5% 1136,00 1130,70 +5,9% USD/CNY 6,9386 +0,1% 6,9320 6,9356 +6,6% USD/CNH 6,9313 +0,1% 6,9276 6,9291 +6,4% USD/HKD 7,8261 -0,1% 7,8304 7,8309 +0,2% AUD/USD 0,7249 -0,0% 0,7251 0,7238 -7,3% NZD/USD 0,6817 +0,1% 0,6812 0,6792 -4,0% Bitcoin BTC/USD 4.279,53 -4,2% 4.465,74 4.569,06 -68,7% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,29 54,63 -2,5% -1,34 -7,7% Brent/ICE 61,90 62,60 -1,1% -0,70 -2,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.227,45 1.226,35 +0,1% +1,10 -5,8% Silber (Spot) 14,46 14,51 -0,3% -0,05 -14,6% Platin (Spot) 846,00 848,00 -0,2% -2,00 -9,0% Kupfer-Future 2,78 2,79 -0,4% -0,01 -17,0% ===

