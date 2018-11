Das Analysehaus RBC hat Credit Suisse von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft und das Kursziel von 17,50 auf 15,00 Franken gesenkt. Schwierige Bedingungen an den Kapitalmärkten schlügen sich rasch auch in den Ergebnissen der Credit Suisse und der UBS nieder, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Erträge gingen zurück in Folge rückläufiger verwalteter Mittel, Transaktionen und Einnahmen im Investmentbanking. Gleichzeitig könnten die Kosten nicht immer weiter gesenkt werden, vor allem nicht bei der Credit Suisse./bek/la Datum der Analyse: 23.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0001 2018-11-23/08:05

ISIN: CH0012138530