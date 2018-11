Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Vinci nach einem Kapitalmarkttag für die Straßenbautochter Eurovia von 91 auf 90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Dieser habe tiefe Einsichten vermittelt in die Sparte, die rund 7 Prozent zum operativen Gewinn (Ebit) beitrage, schrieb Analyst Nabil Ahmed in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das niedrigere Kursziel resultiere derweil aus einer höheren Nettoverschuldung und einer gesunkenen Bewertung der Branche./bek/la Datum der Analyse: 23.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0004 2018-11-23/08:29

ISIN: FR0000125486