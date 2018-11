Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Brenntag von 55 auf 48 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Die Bewertung der Aktien des Chemikalienhändlers sei im Gleichklang mit der Branche auf den niedrigsten Stand seit dem Börsengang gesunken, schrieb Analyst Tom Sykes in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Bruttogewinn sei aber weniger konjunkturabhängig als sonst in der Branche. Wegen der niedrigen Bewertung halte er an der Kaufempfehlung fest, so Sykes./bek/ag Datum der Analyse: 23.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0007 2018-11-23/08:42

ISIN: DE000A1DAHH0