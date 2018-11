Der Bitcoin-Verfall geht weiter. Die Kryptowährung verliert in einer Woche mehr als ein Viertel an Wert. Analysten fürchten Schlimmeres.

Für den Bitcoin geht es weiter talwärts. Am Freitag fiel die Kryptowährung auf einen Kurs von gerade einmal 4061 Dollar pro Einheit - und kostete damit so viel wie zuletzt im September 2017, zeigen die Daten der Krypto-Handelsbörse Bitstamp.

Damit hat Bitcoin auf Wochensicht gesehen 26 Prozent verloren; seit Montag waren es immerhin 14 Prozent. Zuletzt hatte sich der Kurs allerdings wieder etwas berappelt. Ein Bitcoin kostete am Freitagmorgen mit 4243 Dollar noch 0,7 Prozent weniger als am Vortag.

Dabei ist Bitcoin nicht die einzige Kryptowährung, die Verluste einstecken muss musste. So verlor der "Bloomberg Galaxy Crypto Index" - ein Index, der zehnt Kryptowährungen umfasst, die besonders liquide sind und in den USA gehandelt werden - in der vergangenen fünf Tagen ein Viertel an Wert verloren. Das ist der größte Delle seit Beginn des Hypes rund um Kryptowährungen im vergangenen Dezember und Januar. Auf Jahressicht hat der Index 79,14 Prozent verloren.

Damals schoss der Bitcoin-Kurs zwischenzeitlich auf über 20.000 Dollar je Einheit; die Marktkapitalisierung betrug zwischenzeitlich mehr als 320 Milliarden US-Dollar. Inzwischen haben Anleger weltweit rund 76 Milliarden Dollar in Bitcoin investiert.

Dass ...

