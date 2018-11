Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Generali auf "Hold" nach einer Investorenveranstaltung mit einem Kursziel von 16,70 Euro belassen. Der dort in Aussicht gestellte Schuldenabbau des Großversicherers gehe über seine Erwartung hinaus, schrieb Analyst Hadley Cohen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Damit steige die Bewertung. Mit dem Schuldenabbau nähere sich Generali bis 2021 dem Verschuldungsniveau der Wettbewerber an./bek/ag Datum der Analyse: 23.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0008 2018-11-23/08:48

ISIN: IT0000062072