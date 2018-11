Am gestrigen Donnerstag ließen sich - auch vor dem Hintergrund des US- Feiertages - lediglich einige Non-Corporate Emissionen am EUR-denominierten Primärmarkt beobachten. Die erwartete Emission der Borealis AG kam aufgrund der Marktgegebenheiten nicht zustande. Im Agency-Sektor stockte KfW ihre 0,625 % 2022er Senior Anleihe (Aaa/AAA) um EUR 1 Mrd., bei einem Pricing von MS-23 BP, auf EUR 5,5 Mrd. auf. Bei den Financials konnte ANZ Bank einen EUR 1,25 Mrd. schweren Covered Bond (4 Jahre, Aaa/AAA) bei MS+13 BP platzieren. Darüber hinaus kündigte Cognita Financing für die kommende Woche eine Roadshow zur Vermarktung einer Senior Anleihe (8NC3, EUR 255 Mio.) an. Ratings: Fitch hat den Ausblick für das langfristige Emittentenrating (A-) des französischen ...

