VR Equitypartner und BIP Investment Partners verkaufen LEUNA-Tenside an Vantage Specialty Chemicals DGAP-News: VR Equitypartner GmbH / Schlagwort(e): Verkauf/Private Equity VR Equitypartner und BIP Investment Partners verkaufen LEUNA-Tenside an Vantage Specialty Chemicals 23.11.2018 / 08:51 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. VR Equitypartner und BIP Investment Partners verkaufen LEUNA-Tenside an Vantage Specialty Chemicals Frankfurt am Main/23. November 2018 - Die Frankfurter Beteiligungsgesellschaft VR Equitypartner und die Luxemburger BIP Investment Partners veräußern ihr gemeinsames Portfoliounternehmen LEUNA-Tenside GmbH (Leuna/Sachsen-Anhalt). Käufer ist die Vantage Specialty Chemicals Holdings Inc. (Chicago/Illinois), ein führender Anbieter von naturbasierten Inhaltsstoffen für die Bereiche Personal Care, Lebensmittel, Konsumgüter und industrielle Kunden. Im Rahmen einer Nachfolgelösung für das Unternehmen hatten die beiden Eigenkapitalinvestoren im Jahr 2015 die Mehrheit an LEUNA-Tenside übernommen, der ehemalige Eigentümer wechselte damals in den Beirat. LEUNA-Tenside ist als global tätiges Chemieunternehmen Marktführer in der Herstellung von Spezialtensiden. Tenside gelten als wichtige Bestandteile bei der Herstellung vieler Gegenstände des täglichen Bedarfs, darunter Konsumgüter und Personal-Care-Produkte. Die LEUNA-Tenside GmbH entstand 1995 im Zuge des Management-Buy-Outs eines Geschäftsfeldes der ehemaligen Leuna-Werke und verfügt auf einem Areal von rund 100.000 m2 über verschiedene großtechnische Chemieanlagen. Christian Futterlieb, Geschäftsführer von VR Equitypartner, sagt: "Als wir bei LEUNA-Tenside eingestiegen sind, war das Unternehmen bereits recht zukunftsorientiert ausgerichtet. Gemeinsam mit dem Management haben wir die Organisationsstrukturen optimiert, zielgerichtet das Produktportfolio ausgeweitet, die Vertriebsstrukturen professionalisiert und so insgesamt die Profitabilität noch einmal deutlich gesteigert." Jan Drees, Mitglied der Geschäftsleitung bei VR Equitypartner, ergänzt: "Dank der gemeinsamen Anstrengungen ist LEUNA-Tenside heute hervorragend im Markt positioniert. Das Unternehmen hat über die Fähigkeit, kundenindividuelle Tensidchemie in einer dynamischen Nische zu betreiben, einen herausragenden Wettbewerbsvorteil." LEUNA-Tenside-Geschäftsführer Dr. Steve Döring betont besonders die gute Zusammenarbeit mit den bisherigen Gesellschaftern: "VR Equitypartner und BIP Investment Partners haben einen großen Anteil daran, dass die Strukturveränderungen im Unternehmen so erfolgreich umgesetzt wurden.", sagt er. Gleichzeitig ist sein Blick bereits in die Zukunft gerichtet: "Das Interesse von Vantage an Leuna ist für uns eine tolle Bestätigung für unsere Arbeit und zeigt das große Potenzial für das Unternehmen, inklusive besserem Zugang zu den internationalen Märkten und den USA sowie zahlreichen Cross-Selling-Möglichkeiten. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit Vantage das weitere Unternehmenswachstum sowie die Ausbaupläne für den Standort Leuna voranzutreiben. Das ist ein sehr gutes Signal für die hier beschäftigten Mitarbeiter", fügt er hinzu. Die Transaktion erfolgt vorbehaltlich der Zustimmung der Kartellbehörden. VR Equitypartner GmbH im Überblick: VR Equitypartner zählt zu den führenden Eigenkapitalfinanzierern in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mittelständische Familienunternehmen begleitet die Gesellschaft zielorientiert und mit jahrzehntelanger Erfahrung bei der strategischen Lösung komplexer Finanzierungsfragen. Beteiligungsanlässe sind Wachstumsfinanzierungen und Expansionsfinanzierungen, Unternehmensnachfolgen oder Gesellschafterwechsel. VR Equitypartner bietet Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen sowie Mezzaninefinanzierungen an. Als Tochter der DZ BANK, dem Spitzeninstitut der Genossenschaftsbanken in Deutschland, stellt VR Equitypartner die Nachhaltigkeit der Unternehmensentwicklung konsequent vor kurzfristiges Exit-Denken. Das Portfolio von VR Equitypartner umfasst derzeit rund 100 Engagements mit einem Investitionsvolumen von 500 Mio. EUR. Weitere Informationen im Internet unter www.vrep.de. Ansprechpartnerin für Rückfragen: VR Equitypartner GmbH Susanne Gremmler Leiterin Marketing und Öffentlichkeitsarbeit Tel. 0049 69 710 476 482 susanne.gremmler@vrep.de 23.11.2018