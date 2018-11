FRANKFURT (Dow Jones)-- Etwas leichter sind die DAX-Futures am Freitag in den Handel gestartet. Große Impulse gibt es nicht, heißt es im Handel. Wie am Vortag dürfte es aber zu einem Käufermangel kommen, der es Bären leicht machen könnte, die Kurse nach unten zu drücken. Die meisten US-Marktteilnehmer dürften auch den verkürzten Handel am Nachmittag nicht nutzen und in einem langen Wochenende sein. "Wir können froh sein, wenn wir nicht durch die 11.000 fallen", sagt ein Hänlder.

Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures verliert 22,5 auf 11.126,5 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 11.156,5 und das Tagestief bei 11.122,5 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.200 Kontrakte.

November 23, 2018

