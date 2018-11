Deutsche Bundesanleihen sind am Freitag mit leichten Kursverlusten in den Handel gestartet. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,06 Prozent auf 160,61 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg leicht auf 0,37 Prozent. In Italien gaben die Renditen dagegen weiter nach.

Vor dem Wochenende stehen in Europa wie in den USA die Einkaufsmanagerindizes des Forschungsinstituts Markit auf dem Programm. Die Unternehmensumfrage gibt Hinweise auf die tatsächliche Wirtschaftsentwicklung. Angesichts bestehender Konjunktursorgen dürften die Indikatoren auf großes Interesse stoßen./bgf/jkr/jha/

ISIN DE0009652644

AXC0066 2018-11-23/08:57