Zu den Herausforderungen bei der Nachbearbeitung in der additiven Fertigung zählen die Oberflächenbearbeitung und das Entfernen von Stützmaterialien. Letztere stellen beim Aufbau komplexer Geometrien und Strukturen per 3D-Druck sicher, dass das Werkstück bei der Herstellung nicht in sich zusammenfällt und seine Form bis zum Ende des Druckprozesses behält. Anschließend müssen die Stützmaterialien aufwändig entfernt werden. Außerdem muss die Oberfläche gedruckter Teile aus Thermoplasten, lichtgehärteten Harzen und Metallen nachbearbeitet werden, um das gewünschte Look-and-Feel zu erzielen und Vorgaben hinsichtlich Größe, Genauigkeit und Oberflächenbeschaffenheit zu erfüllen.

3D-Druck in der Serienfertigung etablieren

Die zeit- und kostenaufwändige Nachbearbeitung von 3D-Druckteilen neu zu erfinden, hatte PostProcess Technologies zum Ziel, das 2013 als Startup in Buffalo, New York, gegründet wurde.

Fünf Jahre danach sind die Maschinen und Verfahren verfügbar, um dem 3D-Druck den Weg in eine wirtschaftliche Serienfertigung zu ebnen: Dazu wurde die Sorgfalt und Genauigkeit einer manuellen Nachbearbeitung in ein schnelles, automatisiertes Finishing überführt. PostProcess entwickelte dazu ein neuartiges Verfahren, in dem statt spanender Werkzeuge eine Kombination aus chemischen Lösungsmitteln und Schleifmitteln sowie Druck und Temperatur zum Einsatz kommt.

Kern der Lösung von PostProcess ist die Software Automat3D, die gestützt auf die Agitation Algorithms (AGA) verschiedene Intensitätslevel in der Nachbearbeitung ermöglicht. Entwickelt wurde die Software von Daniel J. Hutchinson, PostProcess-Gründer, aktueller President und Chief Technical Officer (CTO). Durch eine individuelle Anpassung des Prozesses wird die Lösung den Anforderungen verschiedenster Teilegeometrien gerecht, ohne dabei wichtige Strukturen zu zerstören. Wie wichtig das ist, erläutert ...

