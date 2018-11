Hamburg (www.anleihencheck.de) - Ausverkauf bei den Anleihespreads in der letzten Woche: Der iBoxx Corporates verzeichnete einen der steilsten Wochenanstiege der letzten Jahre und notiert derzeit bei 88 Basispunkten deutlich auf seinem Jahreshoch, so Thomas Miller von der HSH Nordbank AG.Fast alle Branchen lägen nun über ihren Fünfjahresdurchschnitten, allen voran wiederum die Branche "Automobil" mit inzwischen 110 Basispunkten. Die Ausweitung habe sich relativ gleichmäßig über das Ratingspektrum vollzogen. Insbesondere im "A"-Band seien jedoch 11 Basispunkte Ausweitung innerhalb von einer Woche signifikant gewesen. Ähnlich die CDS-Spreads: 12 Basispunkte beim iTraxx und sogar 17 Basispunkte beim CDX in den USA innerhalb einer Woche - das sei mehr als deutlich. ...

