Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Gasversorgungsunternehmen nahmen im Jahr 2017 bei der Abgabe von Gas an alle Letztverbraucher im Durchschnitt 3,42 Cent je Kilowattstunde ein, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) war das ein Minus von 3,1% gegenüber 2016. ...

