VW kauft 49 Prozent an Diconium. Die Firma mit Sitz in Stuttgart entwickelt Vertriebsplattformen für digitale Produkte. Für VW ein wichtiger Schritt, um Autokäufern schnell digitale Dienste anbieten zu können. Die Aktie hat sich in den letzten Wochen bereits von der Peer-Group BMW und Daimler absetzen können. Die wichtige 200-Tage-Line ist greifbar.

