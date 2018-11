Medienberichten zufolge ist OMV , neben der italienischen Eni SpA, an dem Erwerb eines Milliarden-Anteils an der Raffineriesparte des staatlichen Ölkonzerns von Abu Dhabi (Adnoc) interessiert ist. Abu Dhabi National Oil Co. prüfe die Angebote für eine 40%ige Beteiligung heisst es. Der Anteil von 40 Prozent wird mit 8 Mrd. Dollar bewertet.

Den vollständigen Artikel lesen ...