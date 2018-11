Nach einer turbulenten Woche ist der Dax etwas fester in den Handel gestartet. Dennoch bleibt er in Reichweite der 11.000-Punkte-Marke. Experten glauben: Ihr Fall ist eine Frage der Zeit.

Nach einer turbulenten Woche hat der Dax 0,1 Prozent höher als am Vortag eröffnet. Heute dürfte es für ihn wohl etwas ruhiger zugehen, denn Impulse aus Übersee bleiben weitgehend aus. Japan feiert heute "Arbeitsdanktag", die USA feierten gestern "Thanksgiving" - und an Feiertagen bleiben die Börsen geschlossen. Da heute "Black Friday" ist, an dem zahlreiche Geschäfte enorme Rabatte anbieten, öffnet die Wall Street nur einige Stunden. Es könnte also allenfalls in den letzten Handelsstunden zu ein wenig Input aus den USA kommen.

Anleger hoffen dringend auf positive Nachrichten, denn der Dax rutschte diese Woche auf ein Zwei-Jahres-Tief. Am Donnerstag schloss er, hauptsächlich wegen des anhaltenden Streits um den italienischen Haushalt, erneut im Minus bei 11.138 Punkten. Damit bewegte er sich wieder auf die psychologisch wichtige 11.000-Punkte-Marke zu.

Heute berichten heute nur wenige Firmen über ihre Geschäftsentwicklung. Allerdings werden einige Konjunkturdaten veröffentlicht. Auch das Thema Italien treibt Anleger weiter um. Zudem wirft der EU-Sondergipfel am Wochenende seine Schatten voraus. Dort sollen die Staats- und Regierungschefs den ausgehandelten Brexit-Deal absegnen. Spanien hat bereits wegen offener Fragen um die britische Exklave Gibraltar an der Südspitze der iberischen Halbinsel mit Ablehnung gedroht.

Die weitere Entwicklung an den Börsen dürfte auch mit den künftigen Kursen der Technologiewerte zusammenhängen. Die Aktien von Facebook, Apple, Amazon, Netflix und der Google-Mutter Alphabet (FAANG) liegen aktuell weit unter ihren Rekordständen. Allein Apple hat seit Monatsbeginn zeitweise 19 Prozent verloren.

