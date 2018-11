Die Investmentbank Equinet hat das Kursziel für Vapiano nach einem Bericht über ein anstehendes Delisting der Aktien von 20 auf 11 Euro nahezu halbiert, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Er vermute, dass die großen Aktionäre ausdrücklich am Systemgastronomen festhalten, anstatt ihre Aktien zu veräußern, schrieb Analyst Christian Bruns in einer am Freitag vorliegenden Studie. Eher noch dürften sie ihre Anteile aufstocken. Seine fundamentale Einschätzung von Vapiano sei jedoch vorsichtiger geworden und er habe die Schätzungen gekürzt./bek/ag

Datum der Analyse: 23.11.2018

ISIN DE000A0WMNK9

AXC0074 2018-11-23/09:27