Die Messung abgestrahlter elektromagnetischer Störgrößen gestaltet sich nicht so unkompliziert wie die Prüfung auf leitungsgeführte Störgrößen, ist aber für Konformitätsprüfungen notwendig und kann sich leicht zu einem Engpass im Entwicklungszyklus eines Produkts entwickeln. Mehrere Regulierungsinstanzen bestimmen, welches Ausmaß an elektromagnetischen Störgrößen ein Endprodukt aussenden darf, um die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) nicht zu gefährden.

Abgestrahlte elektromagnetische Störgrößen (engl. electromagnetic interference, EMI) aus einem Schaltnetzteil sind ein dynamisches, situationsabhängiges Problem, das mit parasitären Effekten, dem Layout der Schaltung und der Platzierung der Bauelemente im Netzteil zusammenhängt, aber zusätzlich auch von dem Gesamtsystem beeinflusst wird, in dem es sich befindet. Folglich sind die abgestrahlten elektromagnetischen Störgrößen aus Sicht der Designingenieure ein recht anspruchsvolles Thema, dem man sich in einer möglichst frühen Phase des Designs widmen sollte. Entscheidende Bedeutung bekommt hier auch das Verstehen der EMI-Normen, die für die jeweilige Anwendung gelten.

Abgestrahlte Störgrößen beeinflussen die EMI-Signatur eines Leistungswandlers bei hohen Frequenzen. Die obere Prüffrequenz für Störstrahlungs-Prüfungen kann je nach Spezifikation bis zu 1 GHz und mehr betragen und liegt bei leitungsgeführten Störgrößen noch deutlich höher.

Normen für abgestrahlte EMI in Automotive-Systemen

Heutige Automobile weisen einen hohen Grad an Elektronik auf und enthalten beispielsweise zahlreiche Mikroprozessoren, verschiedene Funksender und -empfänger, elektromotorische Antriebe und entsprechende Powermanagement-Schaltungen. Die Verfolgung aller möglichen Wechselwirkungen, die zu einem Problem durch abgestrahlte EMI führen können, ist eine immense Aufgabe - insbesondere angesichts des relativ kleinen Raums in einem Fahrzeug mit seiner hohen Dichte an Stromversorgungs- ...

Den vollständigen Artikel lesen ...