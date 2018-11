Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Freitag nach Thanksgiving ohne klare Richtung in den Handel gestartet. Impulse aus den USA fehlten aufgrund des gestrigen Feiertags und auch in Japan blieben die Börsen geschlossen. An den chinesischen Märkten kam es zu Rückschlägen.

Traditionell gönnen sich viele Marktteilnehmer in den USA ein langes Wochenende und die Konsumenten nutzen den "Black Friday" mit hohen Rabatten zu ersten Weihnachtseinkäufen. Entsprechend dünn sind die Impulse gesäht. Derweil falle es Anlegern derzeit einfach schwer, die Sorgen um eine Abschwächung des globalen Handels abzuschütteln, sagten ...

