Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat erneut eine Eindämmung von Befristungen auf dem Arbeitsmarkt angekündigt. "Ich will, dass wir die willkürlichen Befristungen endlich zurückdrängen", sagte Heil am Freitag im Bundestag. "Das wird die Koalition im kommenden Jahr auch schultern." Heil führte einen Besuch von ihm bei 800 Betriebsräten von DHL aus ganz Deutschland an, die sich in Stuttgart versammelt gehabt hätten. Die Arbeitnehmer im Bereich der Paketbringdienste arbeiteten hart, so Heil. DHL habe es aber mit Konkurrenz zu tun, die schäbige Arbeitsbedingungen hätten. In solchen Bereichen sei es wichtig, dass die Arbeitsmarktregeln verbessert und Befristungen ohne sachlichen Grund eingedämmt würden./bw/DP/jha

