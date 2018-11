Die FinTech Group AG (ISIN: DE000FTG1111) verzeichnet im Oktober 2018 den nächsten Rekordmonat.

Die operative Stärke der Marke flatex, eine der am schnellsten wachsenden Online-Brokerage-Plattformen in Europa, resultiert in weiterhin zweistelligen Wachstumsraten (+16%) bei Neukunden und Transaktionen. Insgesamt rund 285.000 B2C-Kunden der FinTech Group Bank zum Stichtag 31.10.2018 bedeuten einen Netto-Kundenzuwachs von 31.000 B2C-Neukunden nach zehn Monaten des laufenden Geschäftsjahrs, respektive einen Zuwachs von rund 39.000 B2C-Neukunden im Zwölfmonatsvergleich. Entsprechend parallel dazu erhöhte sich die Anzahl an Handelstransaktionen auf 10,6 Millionen (+16% zum Vorjahreszeitraum von 9,1 Millionen), respektive von 12,7 Millionen in der Zwölfmonatsbetrachtung. ...

