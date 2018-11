Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Nach einer herben Enttäuschung mit einer sogar leicht negativen Wachstumsrate von -0,2% im dritten Quartal erwartet KfW Research, dass sich die deutsche Wirtschaft zum Jahresende kurzfristig kräftig erholt, so die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) in einer aktuellen Pressemitteilung. ...

