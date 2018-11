CTS EVENTIM hat das hohe Expansionstempo der ersten Jahreshälfte im 3. Quartal halten können. Der Umsatz stieg von Januar bis Ende September um 24 % auf 922,5 Mio. €, teilte der Konzertveranstalter und Ticketvermarkter mit. In den ersten 6 Monaten hatte das Plus ebenfalls 24 % betragen. CTS EVENTIM ist auf Kurs für ein weiteres Rekordjahr, erklärte Vorstandsvorsitzender Klaus-Peter Schulenberg. Er bekräftigte, dass das Unternehmen mit einem höheren Umsatz und Ergebnis als im Rekordjahr 2017 rechnet. Der operative Gewinn (Ebitda) legte um 17 % auf 120 Mio. € zu. Den Löwenanteil steuerte das Segment Ticketing bei, welches das Ebitda um 4 % auf 102 Mio. € steigerte und damit erstmals in einem Neun-Monats-Zeitraum die Marke von 100 Mio. € überschritt. Prozentual gesehen steigerte CTS EVENTIM das Ergebnis im Segment Ticketing allerdings wesentlich stärker. Es legte um 79 % auf 38 Mio. € zu, getrieben durch den Zukauf von drei Veranstaltungs-Vermarktern. Dementsprechend steigerte das Segment Live Entertainment auch den Umsatz deutlich um 35 % auf 657 Mio. €.



Dies ist ein Ausschnitt aus de rheutigen TB-Daily.



