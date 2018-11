Ich habe die vergangenen Tage im emotionalen Abklingbecken verbracht, so aufgewühlt bin ich. Dabei sind es weder die Verkaufswellen an den Aktienmärkten, die mich an meine Grenzen bringen, noch die Angst vorm Brexit oder die haushaltspolitischen Luftschlösser aus Rom. Es sind die jüngst geäußerten Pläne der Bundesregierung. Falls sie es noch nicht wissen oder mitbekommen haben, weil Sie als von Fahrverboten bedrohte Besitzer eines Dieselautos zu beschäftigt sind, die Pläne des öffentlichen Nahverkehrs auswendig zu lernen: Deutschland wird zum internationalen KI-Hotspot umgebaut.

