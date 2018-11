FRANKFURT (Dow Jones)--Volkswagen hat zur Stärkung seines digitalen Geschäfts eine 49-prozentige Beteiligung an dem Stuttgarter Digital-Spezialisten Diconium erworben. Beide Unternehmen wollen zusammen Geschäftsmodelle und das Angebot an digitalen Mehrwertdiensten von Volkswagen weiterentwickeln. Diconium wird damit ein wichtiger Technologiepartner für den Aufbau neuer digitaler Services, die in der Volkswagen Automotive Cloud laufen werden.

Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt kartellrechtlicher Genehmigungen.

Volkswagen und Diconium wollen unter anderem eine globale Online-Vertriebsplattform auf den Weg bringen, über die Kunden von Volkswagen alle kommenden "We"-Services sowie On-Demand-Funktionen für das vernetzte Fahrzeug einkaufen und auch verwalten können. Solche Funktionen werden unter anderem Multimedia-Streaming, automatisches Bezahlen fürs Tanken, Laden und Parken oder auch Updates Over-the-Air umfassen.

Das 1995 gegründete Diconium ist laut Unternehmensangaben führend im Aufbau digitaler Geschäftsmodelle. Diese umfassen Strategie, das Design der User Experience (UX), die Implementierung und auch die operative Umsetzung von Geschäftsideen. Diconium beschäftigt in Deutschland, Portugal, den USA und Indien insgesamt rund 800 Mitarbeiter. Zu den Kernkompetenzen von Diconium zählen die Entwicklung von Vertriebsplattformen für digitale Produkte und Services sowie IT-Systeme im Kundenmanagement.

