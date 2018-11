Nach über einem Jahrzehnt steigender Aktienkurse ist es vielleicht nicht verwunderlich, dass die Anleger im Allgemeinen optimistisch sind. Schließlich dürfte die Mehrheit ihrer Investitionen in den letzten Jahren zu beachtlichen Gewinnen geführt haben. Als Folge davon könnten die Anleger angesichts der Aussichten für die Weltwirtschaft zu selbstgefällig werden. Da Zölle in den nächsten Jahren das BIP-Wachstum beeinträchtigen dürften und ein steigender US-Leitzins die Leistung von Volkswirtschaften auf der ganzen Welt beeinträchtigen kann, bestehen klare Risiken für die Investoren. Aus folgenden Gründen könnte die Konzentration auf Risiko und Ertrag in den nächsten Jahren entscheidend sein. Unsicherer Ausblick Obwohl die US-Wirtschaft im ...

