Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Aktien von Henkel nach ihrer unterdurchschnittlichen Kursentwicklung im bisherigen Jahresverlauf von "Underperform" auf "Neutral" hochgestuft. Die Rückschlagsrisiken seien überschaubar und die starke Bilanz lasse dem Management der Düsseldorfer Aktionsspielraum, schrieb Analyst Pieter Vorster in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Kursziel senkte er aber von 103,50 auf 100 Euro und geht dabei von geringerem Wachstum der freien Barmittelzuflüsse in den kommenden Jahren aus./ag/bek

Datum der Analyse: 23.11.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

