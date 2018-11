Von Manuel Priego-Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach den Abgaben vom Vortag sind Europas Börsen mit leichten Aufschlägen in den Handel am Freitag gestartet. Marktteilnehmer stellen sich auf ein weitgehend impulsloses Geschäft ein. Nach dem Thanksgiving-Feiertag dürften vielen US-Anleger den Freitag als Brückentag nutzen. Im US-Handel dürfte zudem nur auf Einzelhandelswerte angesichts des "Black Friday" geachtet werden. Viele US-Retailer sind mittlerweile mit Realtime-Kassen ausgerüstet und melden Umsatzerfolge auch gerne schon innerhalb des Tages.

Der DAX steigt im frühen Handel um 0,2 Prozent auf 11.165 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,3 Prozent auf 3.135 Punkte nach oben. In Europa dürfte weiter die Vorsicht überwiegen, bis eventuell am Sonntag eine Lösung der Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien in trockenen Tüchern sein könnte. Allerdings muss jede mögliche Einigung durch das britische Parlament abgesegnet werden, was alles andere als sicher ist. Auch in Richtung Handelsstreit USA-China wird vermehrt geblickt, da mit einem der gefürchteten Trump-Tweets im Vorfeld des G20-Gipfels gerechnet wird.

Auch konjunkturell ist viel los für einen Freitag, vor allem die neuen Einkaufsmanager-Indizes (PMIs) von Europa bis zu den USA stehen im Fokus. Bei den französischen Daten ist der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe im November leicht unter der Prognose geblieben. Gleiches gilt auch für den Einkaufsmanagerindex für November aus Deutschland. Am Nachmittag kommt der Geschäftsklima-Index aus Belgien, der einen Hinweise auf den Ifo-Index in der kommenden Woche liefern könnte. In der Zweitlesung wurde derweil bestätigt, dass die deutsche Wirtschaft im dritten Quartal um 0,2 Prozent geschrumpft ist.

Gea und Windeln.de nach Gewinnwarnungen schwach

Die Gewinnwarnung von Gea und die Bestätigung des zurückhaltenden Ausblicks aus dem Herbst setzen die Aktie am Freitag unter Druck. "Das kann auch als schlechter Konjunkturindikator über die unternehmenseigenen Punkte hinaus gewertet werden und andere Branchenwerte belasten", sagt ein Händler. Gea brechen um 10,8 Prozent ein.

Dass Gea im Milchbereich Probleme habe, sei zwar lange bekannt, aber die Margensenkung sei doch sehr deutlich. Gea sieht nur noch 6,5 bis 7,0 Prozent nach zuvor 8,5 Prozent. Stützend wirke nur, dass solche Meldungen die Position von aktivistischen Investoren unterstützen. Gea bezieht sich bei der Marge auf die operative Cash-Flow-Treiber-Marge auf Basis konstanter Wechselkurse.

Windeln.de kommen sogar auf einen Abschlag von 37,3 Prozent. "Eine Kombination aus verschobener Gewinnschwelle und Kapitalerhöhung ist ja so ziemlich das Übelste was es gibt", sagt ein Händler. Der Online-Händler wird die Gewinnschwelle erst später als geplant erreichen. Neues Ziel ist "Anfang 2020", da das China-Geschäft nicht läuft.

Beruhigende Worte zur Ghosn-Krise und eine Hochstufung treiben die Renault-Aktie um 3,0 Prozent nach oben. Vize-CEO Thierry Bollore bekennt sich weiter zur Allianz mit Nissan. Damit werde Kontinuität gewährleistet, was die Investoren beruhigt. "In dieser besonderen Situation möchte ich Sie wissen lassen, dass unsere Gruppe perfekt organisiert ist, um die Kontinuität des Geschäfts des Unternehmens zu gewährleisten", sagte Bollore in einer Videobotschaft. Dazu hat Jefferies die Renault-Einstufung auf "Buy" nach "Hold" erhöht.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.134,57 0,25 7,90 -10,54 Stoxx-50 2.886,01 0,15 4,19 -9,18 DAX 11.164,79 0,24 26,30 -13,57 MDAX 23.093,68 0,00 0,60 -11,86 TecDAX 2.510,02 0,27 6,76 -0,75 SDAX 10.362,24 0,31 32,28 -12,83 FTSE 6.976,06 0,23 15,74 -9,46 CAC 4.948,37 0,21 10,24 -6,86 Bund-Future 160,74 0,04 2,91 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:07 Do, 17.10 % YTD EUR/USD 1,1373 -0,28% 1,1412 1,1404 -5,3% EUR/JPY 128,42 -0,32% 128,80 128,83 -5,1% EUR/CHF 1,1330 -0,08% 1,1348 1,1349 -3,3% EUR/GBP 0,8861 +0,06% 0,8863 0,8863 -0,3% USD/JPY 112,86 -0,08% 112,86 112,98 +0,2% GBP/USD 1,2835 -0,34% 1,2878 1,2863 -5,0% Bitcoin BTC/USD 4.302,63 -3,7% 4.307,64 4.502,51 -68,5% ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 J. -0,59 -0,59 0,02 Deutschland 10 J. 0,36 0,37 -0,07 USA 2 Jahre 2,82 2,81 0,92 USA 10 Jahre 3,07 3,06 0,66 Japan 2 Jahre -0,15 -0,15 -0,01 Japan 10 Jahre 0,09 0,09 0,04 ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,29 54,63 -2,5% -1,34 -7,7% Brent/ICE 61,78 62,60 -1,3% -0,82 -2,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.222,66 1.226,35 -0,3% -3,70 -6,2% Silber (Spot) 14,30 14,51 -1,4% -0,21 -15,5% Platin (Spot) 843,80 848,00 -0,5% -4,20 -9,2% Kupfer-Future 2,77 2,79 -0,8% -0,02 -17,2% ===

Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

DJG/mpt/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 23, 2018 03:42 ET (08:42 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.