Die Konjunktursorgen in der Eurozone nehmen zu: Wie das Forschungsinstitut Markit am Freitag in London mitteilte, fiel der von ihm erhobene Einkaufsmanagerindex im November auf den tiefsten Stand seit knapp vier Jahren. Der Indikator ging im Monatsvergleich um 0,7 Punkte auf 52,4 Zähler zurück. Analysten hatten einen deutlich geringeren Rückgang erwartet. Besonders in der größten Volkswirtschaft Deutschland trübten sich die Indikatoren ein. Es deute sich an, dass die Wachstumsschwäche im dritten Quartal kein kleiner Ausrutscher gewesen sei, kommentierte Markit-Chefökonom Chris Williamson./bgf/jkr/fba

AXC0093 2018-11-23/10:17