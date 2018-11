BörseGo AG: comdirect ist neuer Online-Broker auf Guidants DGAP-News: BörseGo AG / Schlagwort(e): Kooperation/Sonstiges BörseGo AG: comdirect ist neuer Online-Broker auf Guidants 23.11.2018 / 10:19 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. comdirect ist neuer Online-Broker auf Guidants Auf der World of Trading stellen die Multi-Brokerage-Plattform Guidants und der Online-Broker comdirect ihre Zusammenarbeit vor München, 23. November 2018 - Kunden des Online-Brokers comdirect ( www.comdirect.de) können ab sofort über die Multi-Brokerage-Plattform Guidants ( www.guidants.com) handeln. Gleichzeitig erweitert Guidants die Auswahlmöglichkeiten für seine rund 138.000 Nutzer. Sie können auf der Plattform die Märkte beobachten, analysieren, mit mehr als 120 Experten diskutieren und im letzten Schritt bei den nun sieben angeschlossenen Brokern handeln - und zwar bei einem oder auch bei mehreren Brokern gleichzeitig. Ziel ist, dem Trader einen unkomplizierten Handel ohne Zeitverlust durch Wechsel zwischen verschiedenen Plattformen zu ermöglichen. Alles, was hierzu nötig ist, ist ein Depot bei einem der angeschlossenen Broker sowie ein kostenloser Guidants-Account. Der Datenaustausch findet zu jedem Zeitpunkt ausschließlich zwischen dem Broker und seinem Kunden statt. Ihre Kooperation stellen die beiden Partner comdirect und Guidants aus dem Hause der Münchner BörseGo AG auf der diesjährigen World of Trading vor. Sie findet am 23. und 24. November 2018 in Frankfurt am Main statt und gehört zu den wichtigsten und erfolgreichsten Trading-Messen im deutschsprachigen Raum. "Guidants ist eine der größten und innovativsten Trading-Plattformen Deutschlands", sagt Michael B. Bußhaus, Bereichsleiter Brokerage bei comdirect. "Wir freuen uns, dass unsere Kunden ab sofort bei comdirect handeln können, ohne ihre bei Guidants individualisierte Benutzeroberfläche verlassen zu müssen. Hierfür hat comdirect eine moderne Brokerage-API gebaut, die nun für derartige Kooperationen zur Verfügung steht." Wer sich selbst von der neuen comdirect-Handelsmöglichkeit über Guidants überzeugen möchte, kann dies auf der World auf Trading am Guidants-Stand (Nr. 27) bzw. am Stand der comdirect (Nr. 2) tun. Der Handel über Guidants bei comdirect ist ein Angebot der Guidants Trading GmbH, einer 100%igen Tochtergesellschaft der BörseGo AG. Mehr unter www.guidants.com Über die BörseGo AG Der Münchner "FinTech"-Vorreiter wurde im Jahr 2000 gegründet und bietet Privat- und Geschäftskunden IT-Lösungen und redaktionelle Inhalte. Besonders bekannt ist die BörseGo AG für GodmodeTrader und Guidants. Das Portal GodmodeTrader (www.godmode-trader.de) zählt zu den reichweitenstärksten Web-Angeboten für Trading, Technische Analyse und Anlagestrategien im deutschsprachigen Raum. Die Investment- und Analyseplattform Guidants (www.guidants.com) wurde Anfang 2015 in die FinTech50-Shortlist aufgenommen und gehört damit offiziell zu den vielversprechendsten europäischen Finanz- und Technologieprodukten. Mehr unter www.boerse-go.ag 1.914 Zeichen. Abdruck honorarfrei. Beleg erbeten. Pressekontakt: BörseGo AG Luisa Schillinger PR und Kommunikation Balanstr. 73, Haus 11, 3. OG, 81541 München Tel: 089 / 76 73 69-133, Fax: -290 luisa.schillinger@boerse-go.de, www.boerse-go.ag 23.11.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 750383 23.11.2018 AXC0094 2018-11-23/10:19