Nach den USA war die Sowjetunion der zweite Staat, der den am 14.Mai 1948 neugegründeten Staat Israel anerkannte. Die Gründung Israels erfolgte nach dem Beschluss der UN-Vollversammlung an dem Tag, an dem das britische Mandat für Palästina endete. Stalin hoffte, dass die Sowjets Israel nach dem Rückzug des englischen Militärs als Brückenkopf nutzen ...

