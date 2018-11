(shareribs.com) London 23.11.2018 - Die Ölpreise bewegen sich am Freitag weiter nach unten. Brent-Rohöl kostet dabei so wenig wie zuletzt vor knapp einem Jahr. Saudi-Arabien will das Angebot reduzieren, was am Markt bislang jedoch nicht ankommt. Die Stimmung an den Ölmärkten wird weiterhin beeinträchtigt von den Konjunktursorgen der Investoren. Diese sehen am Markt gegenwärtig ein Überangebot, angesichts ...

