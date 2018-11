Kaum ging man davon aus, dass sich die Nachrichten um die Deutsche Bank (WKN: 514000)-Aktie langsam beruhigen und die Lage sich stabilisieren würde, trifft auch schon die nächste negative Botschaft ein. Drohen nun weitere Milliardenstrafzahlungen oder haben die aktuellen Vorwürfe wenig bestand? Lass uns nachsehen. Vorwurf: Verwicklung in Geldwäsche Im konkreten Fall beziehen sich die Ermittlungen in erster Linie auf die dänische Danske Bank (WKN: 850857). Über ihre estnische Tochter sollen im Zeitraum 2007 bis 2015 bis zu 200 Mrd. Euro an verdächtigen Geldern geflossen sein. Dabei fungierten die Deutsche Bank, JPMorgan Chase (WKN: 850628) und die Bank of America (WKN: ...

