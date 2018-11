Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air France-KLM nach einer Investorenveranstaltung auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 7,50 Euro belassen. Die Erträge in der Branche seien nachhaltiger als früher, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Allerdings dürften die starken Schwankungen der Treibstoffpreise fortdauern. Die größten Kurstreiber für die Aktien wären umfangreiche Kosteneinsparungen in Vereinbarungen mit den Gewerkschaften und bessere Renditen auf den wichtigsten Märkten./bek/ag Datum der Analyse: 23.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0023 2018-11-23/10:33

ISIN: FR0000031122