In unserem Exklusivbereich haben wir ihnen am Donnerstag eine Statistik zum S&P500 an die Hand gegeben. Bis zum Herbst 2018 hatte der S&P500 ganze 35 Mal korrigiert, also über 10 Prozent an Wert verloren. Die jetzige Korrektur unterscheidet sich mindestens in einem Punkt vor der jüngsten Korrektur im Februar. Denn die Tech-Werte wurden merklich gestutzt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...