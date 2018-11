Berlin (www.aktiencheck.de) - Der immer weiter schwelende Handelskrieg zwischen China und den USA belastet erneut die Märkte, so die Experten vom Online-Broker LYNX. Nach dem unrühmlichen Ausgang des Asia-Pacific-Economic-Cooperation CEO Summit in Port Moresby auf Papua-Neuguinea, bei dem sich Chinas Präsident Xi Jinping und US-Vize-Präsident Mike Pence nicht auf eine gemeinsame Abschlusserklärung hätten einigen können, sei es an den US-Märkten zu einem Kursrutsch gekommen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...