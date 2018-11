Nächste Woche sind wir für Sie auf dem größten Aktienevent des Jahres: dem Eigenkapitalforum (EKF) in Frankfurt. Hier sprechen wir in drei Tagen unter vier Augen mit Dutzenden CEOs und besuchen zahlreiche Firmenvorträge. Vor genau einem Jahr war es überfüllt und sehr pro-zyklisch in den Gängen - im Nachhinein ein Vorbote für das schwache Aktienjahr 2018. Doch gerade in schwachen Märkten wie jetzt ergeben sich Chancen. Es riecht ein wenig nach dem EKF des Jahres 2016. Damals hatte der AKTIONÄR Hot Stock Report nach spannenden Hintergrundgesprächen Polytec (+150 Prozent danach in der Spitze), Hypoport (+200 Prozent) und S&T (+180 Prozent) sowie OHB (160 Prozent) vorgestellt. Die Grundlage für die Rekordperformance des Depot 2030 im Jahr 2017. Die Papiere sind zwischenzeitlich freilich deutlich zurückgekommen, nicht bei allen sind uns Gewinnmitnahmen nahe der Spitze wie bei Polytec gelungen.

