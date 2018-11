Die DZ Bank wurde bei den ZertifikateAwards gestern Abend in Berlin als "Bester Emittent" ausgezeichnet. Bei der feierlichen Verleihung in der Bertelsmann Repräsentanz erreichte sie bei fünf Einzelwertungen einen Medaillenrang, sammelte aber auch in vielen der übrigen fünf Kategorien Punkte ein (insgesamt 237). Mit 191 Punkten belegte HSBC Platz zwei. Den dritten Platz teilen sich erstmals zwei Emittenten, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...